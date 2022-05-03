'Kilit kavşak'ta bayram trafiği, havadan denetlendi

Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)ULAŞIMDA 43 ilin geçiş güzergahında bulunan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) A.Ş. pistinden havalanan, Jandarma Genel Komutanlığı'na ait helikopterle Kırıkkale genelinde, jandarma ve polis sorumluluk bölgelerindeki yollarda uygulama yapıldı. Denetimlere Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Başkomiser Kadir Burak Yörübulut da katıldı. Kırıkkale-Ankara, Kırıkkale-Kayseri, Kırıkkale-Samsun ve Kırıkkale-Kulu kara yollarındaki trafik yoğunluğu ve alınan tedbirler, havadan denetlendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak CAN
2022-05-03 16:27:50
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