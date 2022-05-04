Kilit kavşak Kırıkkale'de, bayram tatili dönüşü yoğunluğu

Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, Ramazan Bayramı tatilinden dönen vatandaşlar nedeniyle yollarda uzun araç kuyurkları oluştu.
Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde vatandaşların bir kısmı, evlerine dönmek için yola çıktı. 43 ilin geçiş noktasındaki 'kilit kavşak' Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşandı. Kentte akşam saatlerinden itibaren başlayan yoğunlukta kimi yerlerde hasarlı kazalar da meydana geldi. Polis ekipleri, ulaşımın aksamaması için kavşakların bazılarını dönüşlere kapatarak trafiği hızlandırdı. Kentte, trafik yoğunluğu devam ediyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak CAN
2022-05-04 00:13:10
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