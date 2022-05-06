Meslek lisesi öğrencileri Avrupa yolunda

Kırıkkale'de meslek lisesi öğrencileri, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek için Almanya ve İtalya'da eğitim görecek.

Kırıkkale Yeşil Vadi Şehit Musa Saydam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri için mesleki bilgi ve becerilerini artırmak ve alanlarında daha da deneyim kazanmalarına yönelik Erasmus+ KA122 projesi hazırlandı. "İşin Mutfağı" projesi çerçevesinde 12 öğrenci ve 3 öğretmen Mayıs ayı içerisinde, yine farklı grupta olan 12 öğrenci ve 3 öğretmen de Eylül ayı içerisinde toplamda 24 öğrenci Almanya ve İtalya'da eğitim görecek. Millî Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, birçok ülkeye düzenlenen öğrenci hareketliliği sayesinde öğrencilerde mesleki becerilerin daha da artırıldığını söyledi.

Son yıllarda mesleki eğitimde önemli noktalara gelindiğini hatırlatan Telefoncu, "Ülke genelinde meslek liselerindeki çalışmalar sayesinde kazanım ve ekonomiye destek anlamında büyük adımların atıldığına hepimiz şahit oluyoruz. İlimizde de birçok meslek lisemiz alanlarında eğitim ve iş kolu itibariyle üretim ve istihdam açısından umut vaat eder hale geldi" dedi.

Öğrencilerin yurt dışında alacakları staj eğitimlerinin ileride yapacakları meslekleri açısından bir zenginlik oluşturacağına dikkat çeken Telefoncu, şöyle konuştu:

"Projede görev alan öğrenciler görevli öğretmenlerimizle birlikte mesleklerinin yanı sıra eğitim alacakları iki ülkedeki farklı kültürel yapıyı, yabancı dili geliştirme ve yabancı mutfağına dair birçok bilgi ve beceriyi de kazanmış olacaklar. Ayrıca yabancı mutfağındaki özellikleri tanıyıp burada geliştirdikleri tecrübelerini ülkemize döndüklerinde ve iş hayatında uygulama fırsatı bulmuş olacaklar. Bu tür eğitimler sayesinde öğrencilerimizde yine temel yeterlilikler ile iş gücü becerilerin güçlendirilmesi, en yeni ve iyi uygulamaları kavramak, kalite ve etkiyi artırma ve çeşitlilik tecrübelerin artırılması gibi daha birçok kazanımlar elde edilmektedir."

Okul Müdürü Eren Arslan da projede görev alan 24 öğrencinin farklı tarihlerde 3 hafta süreyle eğitim alacaklarını belirterek, projenin Avrupa komisyonu tarafından desteklendiğini belirtti.

Öte yandan öğrencilerle ilgili tüm hazırlıkların tamamlandığı ve belirlenen tarihlerde ilgili 2 ülkeye hareketliliğin gerçekleştirileceği kaydedildi.

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