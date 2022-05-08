Kırıkkale'de ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ele geçirildi

Kırıkkale'de polis ekiplerince yapılan operasyonda ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve 4 bin 13 adet fişek ele geçirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, ruhsatsız ateşli silah ve mühimmat bulunduran şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. KOM polisi yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde S.U. (31) isimli şahsın evine ve iş yerine operasyon yapıldı. Yapılan aramada da 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve toplam 4 bin 13 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan S.U. hakkında da adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.