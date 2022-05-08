Gelinlik mağazasında yangın çıktı

Kırıkkale'de gelinlik mağazasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde Kırıkkale'nin Ovacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gelinlik imalat ve satışının yapıldığı iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın söndürüldü. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı yangında iş yerinde büyük oranda maddi hasar oluştu.

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