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43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu: Tatilcilerin dönüş yolcuğu sürüyor

İHA

43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu: Tatilcilerin dönüş yolcuğu sürüyor

Ramazan Bayramı tatilini uzatarak yaşadıkları yerlere dönmek için yola çıkanlar, 43 ilin geçiş noktasındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluşturdu.
Türkiye'nin en önemli kara yolu geçiş güzergahlarından "kilit kavşak" Kırıkkale'de, tatilcilerin dönüşü sebebiyle zaman zaman akıcı yoğunluk yaşanıyor. Ramazan Bayramı tatilini uzatan vatandaşlar, 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğuna neden oldu. Özellikle AnkaraSamsun D200 karayolundaki bazı bölgelerde yaşanan yoğunluk sebebiyle araçlar yavaş ilerlerken ekipler, ulaşımın aksamaması için maddi hasarlı kazalara anında müdahale ediyor.
Trafik ekipleri, bölgedeki bazı noktalarda emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere cezai işlem uyguladı. Kara yolundaki araç trafiği ise dron ile havadan görüntülendi. Öğlen saatlerinde başlayan trafik, akşam saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.

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