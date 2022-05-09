Keklik avına çıkanlara dikkat, cezası büyük: Tuzak avcılığına 13 bin 500 lira ceza kesildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Keklik avına çıkanlara dikkat, cezası büyük: Tuzak avcılığına 13 bin 500 lira ceza kesildi

İHA

Keklik avına çıkanlara dikkat, cezası büyük: Tuzak avcılığına 13 bin 500 lira ceza kesildi

Kırıkkale’de keklikleri avlayıp kafeste besleyen şahsa toplamda 13 bin 500 lira idari para cezası kesildi. Kaçak avcılıkla yakalanan keklikler ise sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra doğal ortamına bırakıldı.
Kırıkkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, doğal yaşamın bozulmaması amacıyla kaçak avcılarla etkin mücadele yürütüyor. Dağlık ve ormanlık alanlarda zorlu iklim şartlarında da sürdürülebilir yaban hayatını ve doğayı korumak amacıyla yoğun çalışma yaparak denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Kaçak avlanan keklikler tespit edilip doğaya salındı
Delice ilçesinde av koruma memurları, bir kişinin doğadan tuzak avcılık yaparak yakaladığı keklikleri kafeste beslediğini tespit etti. Keklik avlayan kişiye de toplamda 13 bin 500 lira idari para cezası uygulandı. El konulan keklikler ise veteriner hekim tarafından sağlık kontrolünden geçirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeli, tedavisi tamamlanan keklikleri jandarma ekipleri ile birlikte Bedesten köyündeki ormanlık alanda doğal ortamına bıraktı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Bahadır Gürleyik, İHA muhabirine, doğada yaşayan kekliklerin izin almadan avlanılmasının yasak olduğunu söyledi.

"Keklikler doğal ortamına kavuşturuldu"
El konulan keklikleri doğal ortamına bıraktıklarını belirten Gürleyik, "4915 sayılı kanuna göre keklikler doğadan yakalanamaz. Bunların tuzakla avcılığı yasaktır. Dolayısıyla jandarma ekiplerimiz ve Doğa Koruma Milli Parklar ekiplerimiz, tespit ettiğimiz kafeste keklik besleyen, üreten, avcılığını yapan, tuzak avcılığı yapan şahıslara işlem uyguluyoruz. Geçen hafta bir ihbarı değerlendirdik ve şahısta keklikler olduğunu tuzak avcılığı yaptığını tespit ettik. Bunlara el koyduk. Keklikleri bir süre sağlık kontrolünden geçirdikten sonra da veteriner hekim raporuyla da doğal ortamına bırakmaya geldik. Bu hayvanlar doğal ortamına kavuşturuldu" dedi.

"13 bin 500 lira para cezasıyla karşılaştılar"
Vatandaşların keklikleri izin almadan beslememeleri yönünde uyarılarda bulunan Gürleyik, "Çünkü cezaları ağır. Örnek olarak bugün ki saldığımız kekliklerin toplam bedel olarak 13 bin 500 lira para cezasıyla karşılaştılar. Keklik başına da 850 lira civarında da bir tazminat bedeli var. Dolayısıyla keklikler izinle beslenebilir. İzinle yasal yerlerden temin edilebilir. Hobi amaçlı beslenebilir. Bunlar için de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nden izin almaları gerekir" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Kilit kavşak'ta trafik yoğunluğu devam ediyor
YEREL HABERLER 'Kilit kavşak'ta trafik yoğunluğu devam ediyor
43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu: Tatilcilerin dönüş yolcuğu sürüyor
YEREL HABERLER 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu: ...
Gelinlik mağazasında yangın çıktı
YEREL HABERLER Gelinlik mağazasında yangın çıktı
Kırıkkale'de ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Kırıkkale'de ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ele ...
Kırıkkaleli milli halterci dünya şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Kırıkkaleli milli halterci dünya şampiyonu oldu
43 ilin geçiş güzergahı kilit kavşakta sıkı denetim: Sürücülere 4 önemli uyarı
YEREL HABERLER 43 ilin geçiş güzergahı kilit kavşakta sıkı denetim: ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.