Kırıkkale'de madeni yağ fabrikasında yangın



Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) madeni yağ fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yahşihan ilçesindeki OSB'de faaliyet gösteren özel madeni yağ fabrikasının kızgın yağ deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Fabrikada maddi hasar oluştu.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ve İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen yanan fabrikada incelemede bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Vali Tekbıyıkoğlu, "İlimiz OSB içerisinde faaliyet gösteren petro kimya fabrikasının içerisinde bir patlama meydana geldi. Yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı üretimi yaptıkları için anında müdahale etmek suretiyle, hem ilimiz kapasitesini kullanarak hem de MKEK ve TÜPRAŞ'ın kapasitesini kullanarak itfaiyeci arkadaşlarımız olay yerine kısa sürede geldi. Şu an itibariyle soğutma çalışmaları devam ediyor. Zamanında müdahale edilmeseydi, kontrol altına alınmasında güçlük çekilebilirdi. Bir kısım hasar var ama bizi mutlu eden bir cana zararın gelmemesidir" dedi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2022-05-09 15:07:54



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