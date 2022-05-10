Otomobilde mahsur kalan bebeği itfaiye kurtardı

Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de anahtarı üzerinde unutulan ve kapıları kilitlenen otomobilde mahsur kalan 1 yaşındaki Saadet Ç., itfaiye ekipleri tarafından aracın camı kırılarak kurtarıldı.
Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi karşısında ismi öğrenilemeyen bir kadın, bebeği Saadet Ç.'yi 71 AAU 732 plakalı otomobilinde bırakıp ilaç almak için eczaneye gitti. Otomobiline döndüğünde kapıyı açamayan ve anahtarı aracın üzerinde unuttuğunu fark eden anne, çevredekilerin yardımıyla kızını çıkarmaya çalıştı. Kapıyı açamayan anne, Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilin arka camını kırarak yaklaşık 20 dakika sonra bebeği otomobilden çıkardı. Bebeğin durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN
2022-05-10 12:28:24
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