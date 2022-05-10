Kırıkkale'de otomobil su kanalına girdi: 2 yaralı

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Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, takla atarak su kanalına düşen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında KırıkkaleAnkara yolunun 40'ıncı kilometresi Organize Sanayi Bölgesi yakınında meydana geldi. Hüseyin S. yönetimindeki 71 ACG 762 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu çelik bariyere çarptı. Savrulan otomobil, taklalar atarak yolun kenarındaki su kanalına düştü. Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan Aleyna A. (25) araçta sıkışarak yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2022-05-10 22:53:00



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