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Kırıkkale'de otomobil su kanalına girdi: 2 yaralı

DHA

Kırıkkale'de otomobil su kanalına girdi: 2 yaralı


Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, takla atarak su kanalına düşen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında KırıkkaleAnkara yolunun 40'ıncı kilometresi Organize Sanayi Bölgesi yakınında meydana geldi. Hüseyin S. yönetimindeki 71 ACG 762 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu çelik bariyere çarptı. Savrulan otomobil, taklalar atarak yolun kenarındaki su kanalına düştü. Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan Aleyna A. (25) araçta sıkışarak yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. 
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN
2022-05-10 22:53:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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