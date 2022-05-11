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Otomobilini o halde görünce güvenlik kamerasını inceledi, karşılaştığı manzarayla şoke oldu Beslediği sokak köpekleri aracının tamponunu, kablolarını parçaladı Kadir Hacıbaloğlu: "Onlar bana ders vermek için özellikle benim arabayı bulmuşlar" "Sokaklarda baktığım köpekler benim arabama zarar vermiş" "Onlardan çok özür diliyorum"

İHA

Otomobilini o halde görünce güvenlik kamerasını inceledi, karşılaştığı manzarayla şoke oldu Beslediği sokak köpekleri aracının tamponunu, kablolarını parçaladı Kadir Hacıbaloğlu: "Onlar bana ders vermek için özellikle benim arabayı bulmuşlar" "Sokaklarda baktığım köpekler benim arabama zarar vermiş" "Onlardan çok özür diliyorum"

Kırıkkale'de otoparkta duran otomobilinin tamponlarına ve plakalarına zarar verildiğini gören bir vatandaş, güvenlik kamerasından gerçeği görünce şoke oldu. Karşılaştığı manzarada 1,5 haftadır yanlarına gidemediği sokak köpeklerinin otomobiline zarar verildiğini gördü.
Kırıkkale'de yaşayan Kadir Hacıbaloğlu (60), emekli maaşının bir kısmı ile mama alıp sokak havanlarını doyuruyor. Kentteki sokak hayvanlarıyla yıllardır yakından ilgilenip, Yahşihan Belediyesi'nden de aldığı yiyecekleri bazı noktalara bırakıyor. Çocukluğundan beri hobi olarak sokak hayvanlarına bakan Hacıbaloğlu, 1,5 haftalık şehir dışı programından geldikten sonra otomobilini oturduğu sitenin otoparkına bıraktı. Ertesi sabah da otomobilinin yanına gelerek, tamponlarına ve bazı bölümlerine zarara verildiğini gördü. Başkalarının yaptığını zanneden Hacıbaloğlu, sitenin güvenlik kameralarına inceleyince karşılaştığı manzarayla şoke oldu. Kamerada beslediği sokak köpekleri tarafından otomobilinin plakası ve tamponlarının parçalandığını gördü. Kadir Hacıbaloğlu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan beri hobi olarak sokak hayvanlarını beslediğini ve yakından ilgilendiğini söyledi.
Sabah arabasının yanına gittiğinde plakasının yerde olduğunu ve tamponlarının da parçalanmış bir vaziyette gördüğünü ifade eden Hacıbaloğlu, "Sabah arabama baktığımda arabanın plakasının yere düştüğünü parçalandığını, tamponun kırık olduğunu ve arka tamponun da parçalanmış olduğunu gördüm" dedi.

"Onlar bana ders vermek için özellikle benim arabayı buldu"
Maaşının 3’de 1’ini sokak hayvanlarına harcadığını belirten Hacıbaloğlu, “Site yönetiminden kamera kayıtlarını istedim. Bir de ne göreyim, şaşırdım. Sokaklarda baktığım köpekler benim arabama zarar vermiş. 1,5 haftadır da şehir dışında olduğum için köpeklere bakamıyordum. Onlar bana ders vermek için özellikle benim arabayı bularak altına girip kabloları parçalıyor. Diğeri de tekerleri tamponları kırmış. Ondan sonra da arkasına bakarak gittiler. Onları bulmaya gittim tekrar besledim gönüllerini aldım. Onlardan çok özür diliyorum. Çocukluğumdan beri hobi olarak besliyorum. Maaşımın 3’de 1’ini de bunlara yatıyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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