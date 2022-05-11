Kovuğuna atılan sigara izmaritinden ağaç tutuştu

Kırıkkale'de kovuğuna atılan sigara izmariti yüzünden tutuşan ağaç, itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Olay, Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki Yalçın Özer Sevgi Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında bulunan ağacın gövdesindeki kovuğa atılan sigara izmariti bir süre sonra tutuşmaya başladı. Ağaçtan çıkan dumanı gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi itfaiyesi, kovuğun içerisine tazyikli su tuttu. Olaya kısa sürede yapılan müdahale ile ağaç yanmaktan kurtarıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.