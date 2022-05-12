Dolandırıcıların oyununu bozan kuyumcu, yaşlı adamın 257 bin TL´sini kurtardı



Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, telefon dolandırıcısı tarafından kandırılan Fevzi Güner (73), başka bir hesaba para göndermek için yardım istediği kuyumcunun, dolandırıcıların oyununu fark etmesi sayesinde 257 bin TL'sini kurtardı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Zafer Caddesi'nde bulunan kuyumcuda meydana geldi. Kendisini İl Emniyet Müdürlüğü'nden Başkomiser İbrahim olarak tanıtan dolandırıcının kandırmayı başardığı emekli Fevzi Güner, Türk Lirası, Euro ve altınlarını önceden de müşterisi olduğu kuyumcu Metin Akçalı'ya getirdi. Fevzi Güner, kuyumcuya hesaplattırdığı birikimini, mobil banka üzerinden oğluna göndermesi için Akçalı'ya IBAN numarası verdi. Güner'in parayı göndermesini istediği hesap sahibinin soyadının farklı olması nedeniyle Metin Akçalı, yaşlı adamın dolandırılmak üzere olduğunu fark etti. Dolandırıcı tarafından tekrar aranan Güner'in telefonunu açan Akçalı, daha sonra polise ihbar yaptı. Akçalı'nın dolandırıcı ile telefonda görüştüğü anlar, kuyumcunun güvenlik kamerası kaydına yansıdı. Gelen polis ekibi, Fevzi Güner'in kandırıldığını belirterek parasını bankadaki hesabına yatırmasını söyledi. Dolandırıcının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yaşanan olayı anlatan kuyumcu Metin Akçalı, şöyle konuştu:

"Yaşlı amca elinde poşet ile buraya geldi. Altın falan bozduracaktı. Elinde biraz altın, Euro ve Türk Lirası var. Hepsi yaklaşık 257 bin TL yapıyordu. Sonra parayı havale yapmamı istedi ve IBAN numarasını bana verdi. Parayı havale etmek için isim istedim. 'İsmi sorup vereyim' dedi. Parayı ne yapacağını sordum. O da parayı oğluna göndereceğini söyledi. Sonra telefonla görüşmek için dışarıya çıkınca şüphelendim. Sonra tekrar gelip verdiği isim oğluyla soyadı tutmuyordu, iyice şüphelendim. 'Amca seni dolandırırlar' deyince, 'Yok beni kimse dolandırmaz. Beni savcı ve emniyetten bir başkomiser aradı' dedi. 'Bu parayı ona havale edeceğim' dedi. Ben de 'Sakın öyle bir şey yapma, seni dolandıracaklar' dedim. O sıra dolandırıcılar aradı. Telefonu ben açtım. Bana da savcı olduğunu söyledi. 'Ben de sen bu adamı dolandıracaksın, savcı falan da değilsin' dedim. Sonra da polise haber verdim ve ekipler geldi." (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2022-05-12 21:20:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.