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Düğünlerde silah tarih oluyor: Havaya ateş açan magandaların önüne geçilecek Adını silaha veren Kırıkkale'de, silahlar susturuluyor

İHA

Düğünlerde silah tarih oluyor: Havaya ateş açan magandaların önüne geçilecek Adını silaha veren Kırıkkale'de, silahlar susturuluyor

Kırıkkale'de ölüm ve yaralanmalara yol açabilecek maganda kurşunlarının engellenmesi amacıyla düğün, nişan ve kutlama organizasyonlarında kolluk birimleri görev yapacak.
Kırıkkale Valiliği tarafından düğün, asker eğlencesi ve diğer kutlama organizasyonlarında, magandaların havaya ateş açmaması için bir çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ile İl jandarma Komutanlığı ekipleri, kendi sorumluluk bölgelerinde gerçekleştirilen bayram, düğün, uğurlama, spor müsabakası gibi kutlama faaliyetlerinde görev yapacak. Proje sayesinde silahla havaya ateş açılması sonucu ölüm ve yaralanmalara yol açabilecek olumsuzlukların önüne geçilecek.
Düğünde ateş açan kişinin tespit edilmesi halinde hakkında adli işlem başlatılacak. Muhtarlar ise bölgelerinde havaya ateş açıldığını öğrendikleri anda kolluk birimlerine ihbarda bulunma yükümlülüklerini de yerine getirecek. Organizasyonlarda havaya ateş açılmaması ve silah kullanılmamasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan "Düğün yeri olay yeri olmasın", "Düğünümüzde maganda istemiyoruz", "Atılan mermi havada kalmaz" sloganlarının olduğu afişler, davetlilerin görebileceği şeklide alanlara asılacak.
Vali Bülent Tekbıyıkoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, merkez mahalle ve köy muhtarları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, müzisyenler ve diğer katılımcılara projenin tanıtımı yapıldı.
Düğün, eğlence, asker uğurlama ve bir kutlama için silah kullanılmaması gerektiğini ifade eden Tekbıyıkoğlu, "Hiçbirimiz bir İsviçre’de ve bir maç kutlamasında silahların kullanıldığını insanların sevinçlerine havaya ateş etmek suretiyle sevinçlerini yaşadıklarına ilişkin bir haber hatırlamıyoruz. İngiltere’de hatırlamıyoruz" dedi.

"Çocuklar öksüz, yetim kalıyor, hayaller sönüyor"
2002 ile 2021 arasındaki olaylarda kutlama, düğün, asker uğurlaması ve maç kutlaması gibi olaylarında tam 252 tane vatandaşın hayatını kaybettiğini belirten Tekbıyıkoğlu, şunları kaydetti:
“Hiçbir sebep yok yoktan yere tam 2 bin 507 tane de vatandaşımız yaralandı. Savaş değil, harp değil, garp değil. 2017 ile 2021 yılları arasında ülke genelinde tam bin 793 tane olay gerçekleşiyor. 72 tane vatandaşımızı da kaybediyoruz. Çocuklar öksüz kalıyor, yetim kalıyor, hayaller sönüyor. Yaralı sayısı ise 892. İlimizdeki veriler de işin açıkçası çok açık değil. İlimizde de kutlamaları, düğünler, bayramlar, asker uğurlamalarını, maç kutlamaları şeklinde bir eğilimi var.”

"Maganda ise maganda diyeceğiz bunlara"
Kırıkkale’de ise 20172021 yılları arasında da tam 70 tane kayda geçen olayda iki tane vatandaşın yok yere hayatını kaybettiğini, 13 tane vatandaşın da yaralandığını hatırlatan Tekbıyıkoğlu, “Yararlıların bazıları da ampute oluyor ve hayatlarının bundan sonrasını eksik olarak devam edebiliyorlar. 'Düğün yeri olay yeri olmasın.' Çok güzel bir slogan olmuş. Sonra 'Düğünümüze maganda kabul etmiyoruz.' Kimse üzülecek ve kırılacak diye bu tabirlerden kaçınmamıza gerek yok. Maganda ise maganda diyeceğiz bunlara. Yaptıkları işlerde magandalık, az gelişmişlik. Modern çağa yakışmıyor” diye konuştu.
Kırıkkale Üniversitesi'nde gerçekleştirilen toplantıya; Rektör Prof. Dr. Ersan Aslan, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, kaymakamlar ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

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