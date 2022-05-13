Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu: 2002-2021'de 252 vatandaşımızı maganda kurşunundan kaybettik



Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, maganda kurşunlarını engellemek için hazırlanan 'Silahtan Çıkan Bir Ses, Kaybedilen Bir Nefes' adlı kampanyanın tanıtımı yapıldı. Toplantıda konuşan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, "2002 ile 2021 yılları arasında düğün, kutlama, asker uğurlaması gibi olaylarda 252 vatandaşımızı kaybettik. Niye? Hiçbir sebep yok" dedi.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü ve Kırıkkale Üniversitesi'nce (KKÜ) hazırlanan ve Kırıkkale Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü'nün de desteğiyle maganda kurşunlarını engellemek için kampanya çalışması başlatıldı. Hazırlanan kampanya, KKÜ Merkezi Derslik'te yapılan toplantıyla tanıtıldı. Toplantıya Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, KKÜ Rektörü Prof. Dr. Ersan Arslan, Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Halil Danacı, Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, Emniyet Müdürü Fahri Bulut, protokol üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

'BİR KUTLAMA İÇİN SİLAH KULLANILMAZ'

Toplantıda konuşan Vali Tekbıyıkoğlu, "Düğün, eğlence, asker uğurlama veya bir kutlama için silah kullanılmaz. Bu aynı zamanda gelişmişliğinde bir göstergesidir. Hiçbirimiz İsviçre'de veya İngiltere'de bir maç kutlamasında silah kullanıldığını, insanların sevinçlerini havaya ateş açarak yaşadıklarına ilişkin bir haber hatırlamıyoruz. Henüz gelişmeyi tamamlayamamış güneyimizdeki coğrafyada, Afrika veya Güney Asya'da bu tür vakaların olduğunu biliyoruz. Bunu gelişmişlik seviyesi olarak görüyorum. 2002 ile 2021 yılları arasında düğün, kutlama, asker uğurlaması gibi olaylarda 252 vatandaşımızı kaybettik. Niye? Hiçbir sebep yok" dedi.

'İLİMİZDEKİ VERİLER İÇ AÇICI DEĞİL'

Türkiye'de aynı dönemde maganda kurşunları ile 2 bin 507 kişinin de yaralandığını kaydeden Vali Tekbıyıkoğlu, "Savaş değil harp değil. 2017-2021 yılları arasında ülke genelinde 1793 olay gerçekleşiyor, 72 vatandaşımızı kaybediyoruz. Çocuklar öksüz kalıyor, yetim kalıyor. İnsanların hayalleri sönüyor. Yaralı sayısı ise 892. İlimizdeki verilerde bu konuda hiç iç açıcı değil. İlimizde 2017-2021 yılları arasında 70 kayda geçen olayda, 2 tane vatandaşımızı kaybettik, 13 vatandaşımız da yaralandı. Bunlar, polisiye tedbirlerle önüne geçebileceğimiz olaylar değil. Hiç kimse bir jandarma veya polisin düğününde oturarak, bunu gözlemlemesini istemez. Hepimiz birbirimizin vicdanı ve polisi olacağız. Emniyet Genel Müdürlüğünden çıkarttığımız 220 bin TL bütçeyle afiş, broşür ve film çalışmalarımızı yaptırdık. Bilhassa salon düğünlerinde kısa filmi sergileyeceğiz" diye konuştu.

Konuşmanın ardından kampanya için hazırlanan kısa film gösterildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak Can

2022-05-13 14:24:52



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