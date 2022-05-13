Kırıkkale'de 'arazi' anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü

Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde Mithat Tokay (71), arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı Nurettin K. tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.
Olay, akşam saatlerinde Keskin ilçesi Seyifli köyünde meydana geldi. Nurettin K., aralarında arazi anlaşmazlığı olan Mithat Tokay ile evinin önünde buluşup tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Nurettin K., yanında bulunan tüfekle Mithat Tokay'a ateş açıp kaçtı. Tokay, tüfekten çıkan saçmaların vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Tokay, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Tokay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Nurettin K.'nın yakalanması için başlatılan çalışma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN
2022-05-13 19:47:34
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