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Kırıkkale'de 'arazi' anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü (2)

DHA

Kırıkkale'de 'arazi' anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü (2)


ŞÜPHELİ YAKALANDI
Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Seyifli köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı Mithat Tokay'ı (71) tüfekle vurarak öldüren Nurettin K., jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda Keskin'in Çalış köyünde kaçtığı araçla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan Nurettin K.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. (DHA)Burak Can/KIRIKKALE, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN
2022-05-13 23:48:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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