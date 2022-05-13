Kırıkkale'de 'arazi' anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü (2)

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ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Seyifli köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı Mithat Tokay'ı (71) tüfekle vurarak öldüren Nurettin K., jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda Keskin'in Çalış köyünde kaçtığı araçla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan Nurettin K.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. (DHA)Burak Can/KIRIKKALE, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2022-05-13 23:48:51



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