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Kaldırımda bekleyen adamı yaraladı: Eli bıçaklı şahıs korku dolu anlar yaşattı

İHA

Kırıkkale'de kaldırım üzerinde bekleyen adamı bıçakladıktan sonra tehditler savuran şahıs, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Kaldırımda bekleyen adamı yaraladı: Eli bıçaklı şahıs korku dolu anlar yaşattı

Kırıkkale'de kaldırım üzerinde bekleyen adamı bıçakladıktan sonra tehditler savuran şahıs, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.
Edinilen bilgiye göre, S.B. isimli şahıs, Rauf Denktaş Bulvarı'nda elindeki bıçakla önce tehdit savurdu, ardından kaldırım üzerinde bekleyen S.I.'yı (49) belinden yaraladı. Esnaf tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda motosikletli polis timleri tarafından yakalanan eli bıçaklı S.B. ise Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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