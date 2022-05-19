Kaldırımda bekleyen adamı yaraladı: Eli bıçaklı şahıs korku dolu anlar yaşattı

Kırıkkale'de kaldırım üzerinde bekleyen adamı bıçakladıktan sonra tehditler savuran şahıs, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.
Edinilen bilgiye göre, S.B. isimli şahıs, Rauf Denktaş Bulvarı'nda elindeki bıçakla önce tehdit savurdu, ardından kaldırım üzerinde bekleyen S.I.'yı (49) belinden yaraladı. Esnaf tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda motosikletli polis timleri tarafından yakalanan eli bıçaklı S.B. ise Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürüldü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.