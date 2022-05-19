Kırıkkale'de 19 Mayıs, 'Gençlik konseri' ile kutlandı

Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 'Gençlik Konseri' düzenlendi.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Kırıkkale Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanında 'Gençlik Konseri' düzenlendi. Konsere Gençlik ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, Gençlik Merkezi Müdürü Ümit Uçankuş, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Konserde İl Kültür Müdürlüğü Ustalar Topluluğu, mahalli sanatçılar sahne aldı. Vatandaşlar, söylenen türkülere eşlik edip, oyun havalarıyla oynadı. Bazı vatandaşlar ise cep telefonları ile gösterileri kayda aldı. (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Kırıkkale Burak CAN
2022-05-19 23:09:06
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