Tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli, geldiği meydanda yakalandı

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Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, tartıştığı S.İ.'yi bıçakla yaraladıktan sonra Cumhuriyet Meydanına gelen S.V., saldırıda kullandığı bıçakla yakalandı.

Olay, öğle saatlerinde Tepebaşı Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarında meydana geldi. S.V., bulvar üzerinde önceden tartıştığı S.İ. ile karşılaştı. S.V. ile S.İ. arasında yaşanan kısa tartışmadan sonra S.V., üzerinde bulunan bıçakla S.İ.'yi sırtından yaralayarak olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı S.İ., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan S.İ.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, olay yerinden ayrılan S.V., elindeki bıçakla Cumhuriyet Meydanına gelerek bağırmaya başladı. S.V., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak Can

2022-05-20 00:43:59



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