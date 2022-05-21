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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Obezite ile mücadele anne karnında başlıyor

İHA

Obezite ile mücadele anne karnında başlıyor

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü tarafından obezite ile mücadeleye farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan açıklamada, obezite ile mücadelenin anne karnından yaşamın sonuna kadar sürdürülmesi gereken bir zorunluluk olduğu belirtildi.
Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, obezitenin insan ömrünü kısaltması ve ortaya çıkardığı yan etkilerle de yaşam kalitesini bozması sebebiyle bir hastalık olarak kabul edildiği belirtildi. Son yıllarda yaşam biçimindeki değişikliklerin de katkısıyla toplumda görülme oranları sürekli arttığı belirtilen açıklamada, obezite ile mücadele anne karnından yaşamın sonuna kadar sürdürülmesi gereken bir zorunluluk olduğu aktarıldı.

"18 yaş üstü popülasyonun yüzde 39'u fazla kilolu"
Toplumdaki farkındalığın arttırılması, günlük yeme alışkanlıklarının sağlıklı yöne kaydırılması, fiziksel aktivite düzeyinin yükseltilmesi ve diğer sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması gerek önleme gerekse tedavide önem taşıdığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Obezite, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 'sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesi' olarak tanımlanmaktadır. Yetişkin erkeklerde vücut ağırlığının ortalama yüzde 1520'sini, kadınlarda ise yüzde 2530'unu yağ dokusu oluşturur. Erkeklerde bu oranın yüzde 25, kadınlarda ise yüzde 30'un üzerine çıkması durumu obezite olarak tanımlanır. Obezite, tüm toplumlarda çok yaygın görülen bir sağlık sorunudur ve giderek küresel bir epidemi halini almaktadır. DSÖ, 2016 verilerine göre dünyada 18 yaş üstü popülasyon 1,9 milyarın üstünde fazla kiloludur, bunların 650 milyonu da obez grubundadır. DSÖ, 2016 verilerine göre dünyada 18 yaş üstü popülasyonun yüzde 39'u fazla kilolu, yüzde 13'ü de obez grubundadır. Dünya genelinde obeziteprevalansı 19752016 yılları arasında yaklaşık 3 katına çıkmıştır."

"Düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazanmasını teşvik etmek"
Sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite sağlıklı bir yaşamın ilk adımı olduğu ifade edilen açıklamada, "Sağlığı koruyup geliştirebilmek için sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite yaşamın bir parçası haline getirilmelidir. Obezite ile mücadele bireysel değil toplumsal bir sorun olup toplum tabanlı, çok sektörlü, multidisipliner ve kültürel yaklaşım gerektirmektedir. Bu sebeple toplumun obezite ile mücadele konusunda bilgi düzeyini artırmak, yeterli ve dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazanmasını teşvik etmek ve böylece ülkemizde obezite ve obezite ile ilişkili hastalıkların görülme sıklığını azaltmak amacıyla Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı 20182023 olarak güncellenmiş ve uygulanmaktadır" denildi.

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