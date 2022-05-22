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Çiftçilere ücretsiz dağıtıldı, 7 ülkeye ihraç edilecek 1,5 milyon domates fidesi toprakla buluşturuluyor

İHA

Çiftçilere ücretsiz dağıtıldı, 7 ülkeye ihraç edilecek 1,5 milyon domates fidesi toprakla buluşturuluyor

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde çiftçilere ücretsiz dağıtılan 1,5 milyon fidelerden elde edilecek domatesler tesiste kurutulup, 7 ülkeye de ihracatının yapılması planlanıyor.
Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi tarafından ücretsiz olarak çiftçilere dağıtılan 1,5 milyon domates fidesi toprakla buluşturuluyor. İlk çalışmaların başladığı Kızılırmak Nehri kıyısındaki 60 dönüm araziye 150 bin adet domates fidesi dikildi. Mevsimlik işçilerin de çalıştığı tarlada, ilçedeki çalışmak isteyen kadınlara da iş istihdamı sağlanıyor. Yaklaşık 2 ay sonra hasadı yapılması planlanan domatesler, tesiste kurutulacak. Özel bir şirket aracılığıyla da başta Çin, Almanya, Finlandiya, İtalya gibi ülkelere ihracat edilecek. Proje sayesinde de çiftçiler ekonomik kazanç sağlayacak.
Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, yaklaşık 60 dönüm araziye 150 bin domates fidesinin toprakla buluşturulduğunu ifade ederek, 1,5 milyon tane domates fidesinin de vatandaşlara dağıtılacağını söyledi.
Domates kurularının 7 ülkeye ihracatını yapacaklarını belirten Türkyılmaz, "Üretken belediyecilik" anlamında da hayata geçirilen projeler sayesinde kadınlara iş istihdamının sağlanacağını aktardı.

"1,5 milyona yakın domates fidesi dağıtılacak"
Türkyılmaz, “İlçemizde ve ilimizde bulunan tüm çiftçilere ise firmamız ile beraber 1,5 milyona yakın domates fidesi dağıtılacak. Yaklaşık 2 ay sonra domatesler yetişmeye başlayınca, domatesleri açık alandaki tesislerde kurutacağız ve 7 ülkeye de ihraç ediyoruz. Çin, Almanya, Finlandiya, İtalya gibi ülkelere Yahşihan belediyesinin ‘üretken belediyecilik’ anlamında yapmış olduğumuz projeler sayesinde hanımefendiler çalışıyor” dedi.

"Ekonomiye büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyorum"
Çalışmak isteyen kadınlara da tarım sigortasının yapılacağını anlatan Türkyılmaz, “Çalışmak isteyen hanımefendiler de tarım sigortası yapıp yine burada bulunduğumuz alanda da bir katkı sağlayacağız. Kış aylarında domates fiyatları çok yüksekti ve şuanda da bizim gibi belediyelerin üretken anlamında böyle tarlalarda yetiştirilmesiyle beraber atıl duran arazilerde hem domates fiyatları hem enflasyon hem de ekonomiye büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyorum” diye konuştu.

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