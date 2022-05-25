Kırıkkale'de yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Kırıkkale'de dağlık ve ormanlık alanlara kurulan fotokapanlar ile yaban hayvanları doğal ortamında görüntülendi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırıkkale Şubesi ekiplerince, kentin bazı bölgelerine yaban hayatının takibi için fotokapanlar yerleştirildi. Bu sayede kaçak avcılıkla da mücadele eden av koruma memurları, fotokapanlar aracılığıyla doğadaki canlıların popülasyonuna ilişkin bilgi ediniyor. Dağlık ve ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapanlar karaca, kurt, tavşan, tilki ve yaban domuzu görüntüledi. Görüntülerde, hayvanların günlük yaşamları ve beslenmeleri yer alıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.