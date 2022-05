Dünyada 275 milyon kişi uyuşturucu bağımlısı

Kırıkkale'de düzenlenen sempozyumda konuşan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, dünyada 275 milyon kişinin bağımlı durumda olduğunu belirterek, "Avrupa’da ise durum çok daha vahim. Yüzde 30 civarında yani her 3 kişiden 1 kişi uyuşturucu kullanıyor. 80 milyona yakın bir rakamı var. Türkiye’de problem çok daha az" dedi.

Kırıkkale Üniversitesi ev sahipliğinde "Her Boyutuyla Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumu" düzenlendi. Sempozyumun açılışında konuşan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, dünya nüfusunun yüzde 5'inin uyuşturucu bağımlısı olduğunu söyledi. Dünya ülkelerine göre Türkiye'de uyuşturucuyla mücadelenin daha etkin bir şekilde yürütüldüğünü ifade eden Tekbıyıkoğlu, 2021 yılında 29 Avrupa ülkesinde toplamda 8,6 ton eroin yakalandığını, Türkiye'de ise polis ve jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda bu rakamın 20 ton olduğunu belirtti. Kırıkkale'de hayata geçirilen "Huzur Köy" projesi sayesinde de yatılı olarak tedavi gören bağımlı gençlerin hayata yeniden tutunduğunu kaydetti.



"Çok daha büyük bir tehlike var"

Sentetik maddenin büyük bir tehlike olduğunu ifade eden Tekbıyıkoğlu, "Bağımlılık meselesi, uyuşturucu meselesi aslında yeni bir mesele değil, yeni bir problem değil. Tarihin ilk dönemlerinden beri insanoğlu bir şekilde keşfetmiş bunu. Fakat günümüz dünyasında bunlara ek olarak çok daha büyük bir tehlike var. Biz buna ‘sentetik madde’ diyoruz. Bir defa kullanımda bağımlı hale getirebiliyor. Ulaşılması çok daha kolay maliyetleri çok daha küçük. Eskiden Güney Amerika ülkesinde kokain maddesi üretilir. Afganistan’da da haşhaş üretimi yaygındı kenevir ise dünyanın her yerinde üretiliyor" dedi.



"Polis ve jandarma başarılı operasyonlara imza atıyor"

Uyuşturucu ile mücadelede Türk polisinin ve jandarmanın dünyadaki en başarılı operasyonlara imza attığını anlatan Tekbıyıkoğlu, “Dünyada 275 milyon kişi bağımlı durumda uyuşturucu kullanıyor, dünya nüfusunun yüzde 5’i. Avrupa’da ise durum çok daha vahim. Yüzde 30 civarında yani her 3 kişiden 1 kişi uyuşturucu kullanıyor. 80 milyona yakın bir rakamı var. Türkiye’de problem çok daha az. Bizim Türk polisimiz, jandarmamız, sınır güvenliğinden sorumlu olan Türk Silahlı Kuvvetleri’miz (TSK) dünyadaki en başarılı operasyonlara imza atıyor. Dünyada bir numara veya iki numara yakalamalarda” diye konuştu.



"İlaç tedavisinden kurtuldular"

Kırıkkale’de uyuşturucu ile mücadele için hayata geçirilen Huzur Köy projesi hakkında da bilgiler aktaran Tekbıyıkoğlu, "Huzur Köy, bu AMATEM'den (Alkol ve Madde Tedavi Merkezi) mezun olan çocuklara günübirlik hizmet veren psikoteknikler uygulanan bazı mesleki geliştirme programları uygulanan bir köy. 2022 yılında Şubat ayında benim riyasetimde yaptığım toplantılarla biz bunu Türkiye’de ilk defa yatılı olarak faaliyete geçirdik. Başarı oranımız hakikaten çok yüksek. Bu çocuklar normalde AMATEM’den sonra ilaç tedavisine başlıyordu şu anda bu çocuklar ilaçtan kurtuldu. Kendi gelişimlerini, madde ile nasıl mücadele edeceklerini, nasıl hayır diyebileceklerini, buradan çıktıktan sonra nasıl hayata tutunacaklarına ilişkin bazı eğimlerden geçiriliyor" ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen UYUMA projesi, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kurulan stantlarda üniversite öğrencilerine anlatıldı, mobil uygulamayla ilgili de bilgiler aktarıldı.

Üniversitenin merkezi derslik binasında düzenlenen sempozyuma; Rektör Prof. Dr. Ersan Aslan, Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, İlçe Kaymakamları, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, kurum müdürleri, davetliler ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.