Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu: Uyuşturucu yakalamada 1 ya da 2 numarayız

Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Türk güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadelede en başarılı operasyonlara imza attığını belirterek, "Yakalama oranlarında dünyada 1 ya da 2 numarayız" dedi.

Kırıkkale Üniversitesi'nde 'Her Boyutuyla Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumu' düzenlendi. Sempozyumun açılışına Vali Tekbıyıkoğlu, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Ersan Aslan, bağımlı bireylerin aileleri ve öğrenciler katıldı. Vali Tekbıyıkoğlu, bağımlılık ve uyuşturucunun yeni problem olarak ortaya çıkmadığını belirterek, "Tarihin ilk dönemlerinden itibaren insanoğlu keşfetmiş bunu. Konvansiyonel ve benzeri yöntemlerle üretiliyor fakat günümüzde bunlara ek olarak çok daha büyük tehlike var. Buna sentetik madde diyoruz. Bir defa kullanıldığında bağımlı hale getirebiliyor. Ulaşılması daha kolay, maliyetleri çok daha düşük. Eskiden Güney Amerika bölgesinde kokain üretilirdi, Afganistan'da da haşhaş üretimi yaygındı. Hint keneviri ise hemen hemen dünyanın her yerinde vardı. Problem giderek büyüyor" diye konuştu.

Uyuşturucunun, güvenlik meselesi olmanın ötesinde uluslararası problem olduğuna değinen Vali Tekbıyıkoğlu, dünyada 275 milyon kişinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu belirterek, "Dünya nüfusunun yüzde 5'i. Avrupa'da ise durum çok daha vahim yüzde 30 civarında. Her 3 kişiden 1'i kullanıyor. Türkiye'de bu durum çok daha az. Dünyadaki durumun neredeyse yarısı. Bağımlılıkla mücadelenin sadece polisiye yöntemlerle çözülebileceğini düşünmek bir aldatmaca. Elbette polisiye yöntemler olacak. Türk polisi, jandarmamız ve sınır güvenliğinden sorumlu Türk Silahlı Kuvvetleri'miz dünyadaki en başarılı operasyonlara imza atıyor. Yakalama oranlarında dünyada 1 ya da 2 numarayız. 29 ülkenin bulunduğu Avrupa Birliği'nde (AB) 2021 yılı yakalamalarında 8,6 ton eroin yakalamışken Türk polisi ve jandarması 20 ton yakalamış. Ekstazide AB ülkeleri 5,4 ton yakalamışken, Türk polisi, jandarması 8,7 ton yakaladı. Hint kenevirinde bu ülkeler 3,6 milyon kök yakalamışken Türk polisi, jandarması 42 milyon kök yakalandı" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 gün sürecek sempozyumda katılımcılara, bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme yaparak broşür dağıttı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak Can

2022-05-26 14:29:16



