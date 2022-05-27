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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediyeden yüzde 100 hibeli horoz ve tavuk desteği

İHA

Belediyeden yüzde 100 hibeli horoz ve tavuk desteği

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde evi bahçeli olan 2 bin 500 vatandaşa yüzde 100 hibeyle 1 adet horoz ile 10 adet tavuk dağıtıldı. 2'şer torba da yem desteğinde bulunuldu.
Yahşihan Belediyesi, kümes hayvancılığını yaygınlaştırmak ve organik yumurta üretimini artırmak amacıyla yüzde 100 hibeli destek projesi hazırladı. İlçede evi bahçeli olan 2 bin 500 vatandaş, horoz ve tavuk desteği almak için belediyeye başvurdu. Çetin Koçdoğan Parkı'nda düzenlenen törende, vatandaşlara 1'er horoz ve 10'ar tane de tavuk dağıtıldı. Ayrıca 2'şer torba da yem desteğinde bulunuldu. MHP Milletvekili Halil Öztürk ve İl Başkanı Murat Abalı, törende vatandaşlara horoz ve tavuk verdi.
Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Yahşihan’da üretimi artırmak anlamında 10 tane tavuk, 1 tane horoz ve 2 torba yemi 2 bin 500 vatandaşımıza hibe ettik. Bugün gördüğünüz gibi üretken belediyecilik anlamında özellikle vatandaşların üretime katkı sağlamaları için böyle bir proje başlattık. Şubat sonunda civcivleri kuluçkaya yatırmıştık. Bugün de dağıtımını gerçekleştiriyoruz. İnşallah Yahşihan’da üretim, gelişim ve hayvancılık anlamında kümes hayvancılığı anlamında da yerli ırklarla beraber gelişimi sağlamış olacağız" dedi.
Törene MHP Milletvekili Halil Öztürk, İl Başkanı Murat Abalı, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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