Pençe-Kilit operasyonunda yaralanan gazi: "Vatan sağ olsun"

PençeKilit operasyonu bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi neticesinde sol gözünde görme kaybı yaşayan Kırıkkaleli istihkam sözleşmeli er Furkan Aydın, "vatan sağ olsun" dedi.
İstihkam Sözleşmeli Er Furkan Aydın, PençeKilit operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarının tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu yaralandı. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından baba ocağı Kırıkkale'ye geldi. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Kaletepe Mahallesi'ndeki evinde ziyaret ederek, Aydın'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Aydın'ın sağlık durumu hakkında bilgi alan Tekbıyıkoğlu, şehit ve gazilere olan minnet ve şükran duygularını ifade etti. Sol gözünde görme kaybı yaşayan Furkan Aydın ise "vatan sağ olsun" dedi.
Ziyarette Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen hazır bulundu.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.