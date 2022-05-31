Yolcu otobüsünde 12 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırıkkale'de şehirler arası yolcu taşıyan otobüste yapılan aramada, ruhsatsız 12 adet tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat'tan Çanakkale'ye yolcu taşıyan M.Ç. idaresindeki 60 EU 300 plakalı yolcu otobüsünde şüpheli paket taşındığı yönünde ihbarda bulunuldu. Delice İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı polis ekiplerince, Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde durdurulan otobüste arama yapıldı. Bagaj bölümünde bulunan koli içerisinde ruhsatsız el yapımı 12 tabanca ve 12 boş şarjör ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla sürücü M.Ç. ile muavinler S.Y. ve S.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.