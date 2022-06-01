Barajda kaybolan Sinan için Ankara ve Konya'dan ekipler geldi



Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'nin Bahşılı ilçesinde, dün tekneyle açıldığı baraj gölünde yüzerken kaybolan Sinan Şitkahyaoğulları'nı (24) arama çalışmaları Ankara ve Konya'dan gelen polis ve jandarma arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla sürüyor.

Sinan Şitkahyaoğulları, dün akşam saatlerinde 2 arkadaşıyla birlikte tekneyle Karaahmetli köyündeki Kapulukaya Baraj Gölü'ne açıldı. Can yeleğini çıkarıp yüzmek için suya atlayan Sinan Şitkahyaoğulları, bir süre çırpındıktan sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD, itfaiye ve Kırıkkale Belediyesi Su Altı Kurtarma ekipleri sevk edildi. Gölde arama yapan ekipler, Sinan'a ulaşamadı.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte arama çalışmaları yeniden başladı. Çalışmalara AFAD, itfaiye ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra Ankara ve Konya'dan gelen polis ve jandarma arama kurtarma ekipleri de katıldı. Çalışmalar sürerken Sinan Şitkahyaoğulları´nın yakınlarının umutlu bekleyişi sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2022-06-01 15:08:46



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