Savunma Sanayi Başkanı Demir: "Akıllı mühimmatlarla terörün kafasını ezmeye devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, çeşitli bomba ve akıllı mühimmatların terörle mücadelede kullanılmaya devam edeceğini belirterek, "Burada oluşturulan kabiliyetlerle terörün teröristin kafasını ezmeye devam edeceğiz. Elimizdeki silah, mühimmat ve bunların hassasiyetlerini sürekli geliştiriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Kırıkkale Üniversitesi'nin 30. yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen "Yakın Geleceğin Büyük Türkiye’sinde Yerli ve Milli Ürün Atağı" konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. Demir, milli savunma ile ilgili öğrencilere bilgiler aktardı. Konferansın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Demir, insansız hava araçlarının yetkinliği ve sahadaki performansının bütün dünyada bilindiğini ve takdir edilen ölçüde olduğunu söyledi.



"Akıllı mühimmatlarımız, terörle mücadelede kullanılmaya devam edecek"

Çeşitli bomba ve akıllı mühimmatların terörle mücadelede kullanılmaya devam edeceğini ifade eden Demir, “Son yapılan harekatlarda da bu etkinlik sahada yine gösterilmeye devam edecek. Hatta her geçen gün silahlı insansız hava araçlarımızın kullandıkları silahlar. Onların kabiliyetleri ve araçlarımızın kabiliyetleri de giderek artıyor. Bunları da sahada göstermeye devam edeceğiz. SİHA’larımızın üzerindeki mühimmatların yanında yine havadan yere ve topçu mühimmatlarımız gibi çeşitli bomba ve akıllı mühimmatlarımız, terörle mücadelede kullanılmaya devam edecek. Bu açıdan çok iyi bir noktadayız” dedi.



"Teröristin kafasını ezmeye devam edeceğiz"

ROKSETSAN’ın ve Makine Kimya Endüstrisi Kurumu’nun geniş ölçüde mühimmat ve silahları üretmeye devam ettiğini belirten Demir, “Bir taraftan TUBİTAK, SAGE, bir taraftan diğer araştırma kuruluşlarımız, ROKETSAN’ımız, ASLESAN’ımız, TUSAŞ’ımız, Makine Kimya’mız bu konuda güvenlik güçlerimiz, ordumuzun arkasındaki vurucu gücünü ve teknolojiyi oluşturan yapı. O konuda milletimizin içi rahat edecek. Burada oluşturulan kabiliyetlerle terörün teröristin kafasını ezmeye devam edeceğiz. Elimizdeki silah, mühimmat ve bunların hassasiyetlerini sürekli geliştiriyoruz. Her harekatta başka bir yenilik başka bir unsuru cepheye sürmek ile ilgili çeşitli faaliyetlerimiz var" diye konuştu.

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