Tankerden dökülen zift nedeniyle araçlar hareket edemedi, trafik kilitlendi

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Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, tankerden dökülen zift nedeniyle araçlar yola yapıştı. Trafiğin durması sonucu uzun araç kuyrukları oluştu.

Olay, saat 18.00 sıralarında KırıkkaleKırşehir yolu Bağdat Köprüsü'nde meydana geldi. İbrahim K. yönetiminde 58 NF 641 plakalı zift yüklü tankerin dorse kapağının açılması sonucu yola zift döküldü. Bir süre ilerleyen TIR'ın sürücüsü, diğer sürücülerin uyarması sonucu tankeri otoparka yanaştırdı. Yaklaşık 500 metrelik alanda zifte bulaşan bazı araçlar yola yapışarak hareket kabiliyetini kaybetti. Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saat trafiğe kapanan yoldaki zifte kum döküldü. Daha sonra trafik akışı tek şeritten sağlandı. Yolda kalan araçların kurtarılması için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2022-06-01 19:57:24



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