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Yüzlerce çocuk katıldı: Uçurtma şenliğinden renkli görüntüler

İHA

Kırıkkale'de ormanlık alanda düzenlenen etkinlikte, çocukların uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Uçurtmalarını uçuramayan bazı çocuklara da jandarma yardımcı oldu.

Yüzlerce çocuk katıldı: Uçurtma şenliğinden renkli görüntüler

Kırıkkale’de ormanlık alanda düzenlenen etkinlikte, çocukların uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Uçurtmalarını uçuramayan bazı çocuklara da jandarma yardımcı oldu.
Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bağımlılığa dikkat çekmek uçurtma şenliği düzenlendi. Şenliğine katılan çocuklar, öğretmenleri ve aileleri ile birlikte yaptıkları uçurtmaları uçurdu. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Kırıkkale’nin semaları uçurtmalarla renklendi. Çocuklar ormandaki açık alanda uçurtmalarını uçururken bazılarına da bölgede bulunan jandarma ekipleri yardımcı oldu. Çocuklar uçurtmasını metrelerce yükseğe uçurmasıyla büyük sevinç yaşadı.
6. sınıf öğrencisi Burak Ramazan Cesur, “Çok eğlenceli burada yüzlerce çocuk var. Burada çocuklar eğlenmeye geliyor. Özgür bir şekilde oynuyoruz burada. Çok eğlenceli bir ortam burası” dedi.
Nezahat Bakır ise “Çok güzel bir ortam. Halk eğitim Müdürümüze çok teşekkür ediyoruz böyle bir ortamı bizlere sağladığı için. Yıllardır uçurmadığımız uçurtmaları şimdi uçurmaya çalışıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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