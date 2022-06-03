Kırıkkale'de mazot yüklü tanker yandı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, seyir halindeyken ön kısmı alev alan, mazot yüklü tanker, kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Murat Coşkun yönetimindeki 06 FC 0495 mazot yüklü tankerin, seyir halindeyken, Kırıkkale-Ankara yolu Irmak köyü yakınlarında ön kısmı alev aldı. Durumu fark eden sürücü, tankeri yol kenarındaki park alanına çekerek, 112 Acil Çağrı Merkezi´ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürürken, tanker kullanılamaz hale geldi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2022-06-03 17:25:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.