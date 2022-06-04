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Çocuğun parmağına sıkışan metal somunu itfaiye çıkarttı

İHA

Çocuğun parmağına sıkışan metal somunu itfaiye çıkarttı

Kırıkkale'de 13 yaşındaki çocuğun parmağına sıkışan metal somun, itfaiye ekiplerince çıkartıldı.
Kırıkkale'de 13 yaşındaki İ.Y. parmağına taktığı metal somunu bir daha çıkartamadı. Bir süre parmağındaki somunu çıkartmak için uğraşan çocuk, durumu yakınlarına bildirmesi üzerine Yüksek İhtisas Hastanesi'ne götürüldü. Çocuğun parmağındaki somunu sağlık görevlileri de çıkartamayınca itfaiye ekiplerinden destek istendi. Acil servise gelen ekipleri, çocuğun parmağındaki metal somun keserek çıkarttı.

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