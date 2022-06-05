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Kırıkkale'de maskesiz LGS heyecanı

İHA

Kırıkkale'de maskesiz LGS heyecanı

Kırıkkale'de 3 bin 453 öğrenci, 2 yıl aradan sonra Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına maskesiz girdi.
Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesindeki merkezi sınavın ilk oturumu başladı. Kırıkkale'de, okullara gelen öğrenciler, kimlik kontrolünün ardından sınava girecekleri sınıflara yönlendirildi. Aileler de sınav yapılan okulların önünde çocuklarını bekledi. Merkezi sınav, iki oturum halinde il merkezinde 37, ilçelerde 25 olmak üzere toplamda 62 ortaokulda gerçekleştiriliyor. Kent genelinde 3 bin 453 öğrenci 2 yıl aradan sonra maskesiz olarak sınava girdi.

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