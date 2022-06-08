Kırıkkale'de hac kafilesi dualarla uğurlandı

Kırıkkale'de, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek hacı adayları için uğurlama merasimi düzenlendi.

Hac kafilesinin hareketi öncesi, Nur Camii'nde düzenlenen uğurlama merasiminde 80 hacı adayının yanı sıra yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kur'anı Kerim tilavetiyle başlayan uğurlama merasiminde konuşan Müftü Vekili Dr. Ali Ünal, kutsal topraklara doğru yola çıkan hacı adaylarını tebrik etti.

Bu yıl 80 hacı adayının kutsal topraklara giderek hac farizasını yerine getireceğini anlatan Ünal, "Kırıkkale'mizden 80 hacı adayımız bu sene Cenabı Allah'ın Hz. İbrahim'in lisanıyla, 'gelsinler hac etsinler, beytimi tavaf etsinler' diye yaptığı çağrıya kulak vererek müracaat ettiniz ve milyonlar içinden seçildiniz. Siz temsilcilerimizsiniz, siz sadece kendiniz için değil tüm Kırıkkale'yi temsilen oraya gidiyorsunuz. Hac meşakkatli bir yolculuktur. Peygamber efendimiz (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) sadece hac ibadeti için 'ya rabbi bana kolaylaştır' diyor" dedi.

Yapılan duanın ardından İl Müftü Yardımcısı Turan Arslanoğlu'nun başkanlığındaki hacı adayları, ilahi ve tekbirler eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

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