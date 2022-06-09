Başkan Türkyılmaz halk toplantılarında projelerini anlatıyor

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, düzenlediği halk toplantılarında vatandaşlara yapımı devam eden ve tamamlanan yatırımlarla ilgili bilgiler verdi.

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, ilçede halk toplantıları düzenlemeye devam ediyor. Vatandaşlarla bir araya gelen Türkyılmaz, birim müdürleri ile birlikte devam eden ve tamamlanan projeler hakkında bilgi verdi.

Türkyılmaz, "Seyrantepe Mahallesi'nde bulunan Park City Sitesi Sakinleri ile düzenlemiş olduğumuz halk toplantısında bir araya geldik. Site sakinlerimizin taleplerini dinlediğimiz toplantımızda minik Eymen'in itfaiye aracına binme hayalini de gerçekleştirdik. Bizleri misafir eden vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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