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Başkent EDAŞ´tan Kırıkkale´ye 13 yılda 390 milyon liralık yatırım

DHA

Başkent EDAŞ´tan Kırıkkale´ye 13 yılda 390 milyon liralık yatırım


İSTANBUL (DHA) Başkent EDAŞ, Kırıkkale´ye 13 yılda 390 milyon liralık yatırım yaptığını açıkladı.Başkent EDAŞ, elektrik dağıtım faaliyetlerinin özel sektöre devredildiği 2009´dan 2021 yılı sonuna kadar Kırıkkale özelinde 390 milyon lira tutarında yatırım gerçekleştirdi. Elektriğin modern hayatın her aşamasında taşıdığı önemin bilinciyle çalışmalarını sürdüren şirket, mevzuata uyumla yerine getirdiği faaliyetleri çerçevesinde yeni yatırımları devreye aldı. Ayrıca şebeke ve ekipmanların bakımlarını da tamamladı.Bu kapsamda 390 milyon lira tutarındaki yatırımlara ek olarak şirket, 2017-2021 yıllarını kapsayan dönemde yaklaşık 31 milyon lira bütçeli bakım çalışması gerçekleştirdi. Bakım çalışmalarıyla beraber 8 bin 867 km havai/yeraltı şebeke hattı bakımı ile 10 bin 769 adet ekipman ve şebeke unsuru iyileştirildi.Şirketin konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:"Ana sorumlulukları arasında elektrik dağıtım şebekesinin; işletilmesi, olası yıpranmalara karşı bakımı, sel, yoğun kar, fırtına gibi doğa olayları veya 3. şahıs kaynaklı arızaların onarımı ve artan enerji talebine yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi gibi faaliyetler bulunan şirketimiz, devir tarihinden bu yana Kırıkkale´nin gücüne güç kattı. Yer altı şebeke uzunluğu 6 katına çıkarıldı, 73 bine yakın arıza giderildi."Bu süreçte yeraltı şebeke uzunluğunu yüzde 500, trafo kurulu gücü ise yüzde 62 oranında artırarak ihtiyaca yönelik çözümler sunuldu. Bu kapsamda Kırıkkale´ye 122 megavat kurulu gücünde olan 273 adet trafo, 516 kilometre yeraltı alçak gerilim hattı, 833 kilometre yeraltı orta gerilim hattı, 833 kilometre havai alçak gerilim hattı ve 278 kilometre havai orta gerilim hattı şebeke unsurları elektrik dağıtım şebekesine ilave edildi."Şebeke bakım ve arıza işlemlerini de aynı kalite ve özveriyle karşılanarak 13 yıldır hizmet verdiği Kırıkkale´de 72 bin 983 adet arızaya hızla müdahale ederek enerji arzı ve sürekliliğini sağlandı."Hem artan enerji talebini karşılamak hem de doğası gereği süresi ve zamanlaması belirsiz olan arıza kaynaklı plansız kesintileri engellemek için yatırımlarını sürdürdük. Yatırımların devreye alınmasında saha çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği için zorunlu olan planlı kesintileri dikkatle gerçekleştirerek, bu kesintilerin müşterileri olumsuz etkilememesi için kesintiye ilişkin zaman ve konum bilgilerini 48 saat öncesinden internet sitesinde paylaştı. İletişim ve adres bilgilerini güncel tutan müşterilere de bu bilgileri kısa mesaj yoluyla iletildi."Planlı veya plansız kesintilerle birlikte müşterilerin ihtiyaç duyacağı tüm konularda yardımcı olmak için 250 Çağrı Merkezi çalışanı ile hizmet vermeye devam ediyoruz."DHA-Ekonomi Türkiye-Kırıkkale / Merkez KIRIKKALE (DHA)
2022-06-10 10:51:31

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