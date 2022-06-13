20 kişinin yaralandığı olayda yeni gelişme: Gelin ve damadın en mutlu gününü kabusa çeviren iki kişi tutuklandı Aracı ile düğündeki kalabalığın arasına daldı

Kırıkkale'de davetli olarak geldiği düğünde kalabalığın üzerine ticari taksisini sürerek 1'i bebek, 4'ü çocuk 20 kişinin yaralanmasına sebep olan alkollü sürücü ve yanındaki şahıs tutuklandı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde dün akşam saatlerinde Hacıbey TOKİ'de düzenlenen düğün merasimine davetli olarak K.A. (21) ve M.K. (46) ile birlikte gelen K.K. (35), buradaki vatandaşlarla tartışma yaşadı. Düğünden uzaklaştırılmak istenen alkollü vatandaş K.K., 06 T 4580 plakalı ticari taksisini kalabalığın üzerine sürdü. K.K. daha sonra olay yerinden kaçmak istediği sırada park halindeki 71 ED 468 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından düğünde bulunanlar vatandaşlar, sürücü K.K. ile yanında bulunan M.K. ve K.A.'yı darp etti.

Düğüne katılan davetlilerden D.Ş. (60), S.O. (51), S.O. (3), H.C. (14), Z.Ş. (25), E.N.Ş. (6), G.M. (62), K.K. (35), M.K. (46), K.A. (21), G.E. (8), E.Ş. (33), V.U. F.M., K.K.Ş. (4), K.O. ve M.M. yaralandı.

Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan alkollü vatandaş K.K. ile yanında bulunan K.A. (21) gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Buradaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen iki şahısta tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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