Düğünde tartıştığı kişilerin arasına taksiyle daldı: 20 yaralı (2)

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geldi!

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2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde katıldığı düğünde yaşanan tartışmanın ardından dışarı çıkarılınca ticari taksiyi kalabalığın üzerine süren Kağan K. (35) ile beraberindeki Kürşat A. (21), emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda, 5'i çocuk 20 kişi yaralanmıştı. (DHA)Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2022-06-14 02:49:15



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