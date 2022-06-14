Düğünde tartıştığı kişilerin arasına taksiyle daldı: 20 yaralı (2)

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde katıldığı düğünde yaşanan tartışmanın ardından dışarı çıkarılınca ticari taksiyi kalabalığın üzerine süren Kağan K. (35) ile beraberindeki Kürşat A. (21), emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda, 5'i çocuk 20 kişi yaralanmıştı. (DHA)Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN
2022-06-14 02:49:15
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