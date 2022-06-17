"Dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü, trafik polisine çarpıp kaçtı

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Kırıkkale'de "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan alkollü sürücünün otomobiliyle çarptığı trafik polisi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde KırıkkaleÇorum D200 kara yolunun 36. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 BJL 607 plakalı otomobil sürücüsü Cansu A.'ya "dur" ihtarında bulunuldu. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü, "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalıştı. Bir süre sonra Balışeh ilçesinde durdurulan sürücü, araçtan inmek istemeyince polis memuru M.Y.'ye çarparak olay yerinden kaçtı. İlçe girişinde yakalanan sürücü Cansu A. polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan polis memuru M.Y. ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan polis memurunun sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Olay Yeri İnceleme ekiplerince yapılan incelemede araçta alkol şişesinin bulunduğu görüldü.

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