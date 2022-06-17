Polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü kadın sürücü polise çarparak kaçmaya çalıştı



Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü kadın sürücü, bir süre sonra kendisini durduran trafik polisine çarparak tekrar kaçtı. Yaralanan polis memuru tedavi altına alındı.

Olay, gece saatlerinde Kırıkkale-Samsun kara yolu Balışeyh ilçesi yakınlarında meydana geldi. 06 BJL 607 plakalı otomobilin sürücüsü Cansu Akyazı, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Daha sonra otomobili durduran Akyazı, bu sefer otomobilden inmek istemedi. Aracını tekrar hareket ettiren sürücü, kendisini durduran trafik polisi S.Y.'ye çarpıp yaralayarak kaçmaya başladı. Olay yerinde bulunan diğer trafik polisi ise otomobilin tekerlerine ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan polis memurunun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Cansu Akyazı'nın kullandığı otomobil, kısa süre sonra Balışeyh İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince ilçe girişinde durduruldu. Gözaltına alınan ve alkollü olduğu belirtilen sürücünün aracında alkol şişesinin bulunduğu görüldü. Ayrıca sürücü Akyazı'nın sağlık personeli olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak Can

2022-06-17 02:05:03



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