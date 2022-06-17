Vali Tekbıyıkoğlu'ndan üniversite adaylarına sınav öncesi moral ziyareti

Kırıkkale Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Vali Bülent Tekbıyıoğlu, sınav öncesi üniversite adaylarıyla bir araya geldi, gençlerle masa tenisi oynadı.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek üniversite adayları ile bir araya geldi. Tekbıyıkoğlu, gençlerle sohbet ederek sınav heyecanı yaşayanlara da tavsiyelerde bulundu. Çeşitli etkinliklerin ve faaliyetlerin yürütüldüğü Gençlik Merkezi'ni gezen Tekbıyıkoğlu, gençlerle masa tenisi oynayıp, hatıra fotoğrafı çekindi. Bazı kurumlarda memur olan kişiler ile öğrencilerin yer aldığı tiyatro ekibiyle de bir süre sohbet ederek, istek ve taleplerini dinledi.

Tekbıyıkoğlu'nun ziyareti sırasında Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş ile Gençlik Merkezi Müdürü Ümit Uçankuş hazır bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.