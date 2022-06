Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Çağlar, son yolculuğuna uğurlandı

Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)ANKARA'da, evinde ölü bulunan 29'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar, memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı.

FETÖ davalarına bakan Ankara 29'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar'ın, dün yakınları tarafından evde ölü bulunması üzerine polise haber verildi. Çağlar'ın cenazesi, evinde yapılan incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Yapılan ilk incelemede, Çağlar'ın ölümünde şüpheli bir duruma rastlanılmadığı ifade edildi.

MEMLEKETİ KIRIKKALE'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Çağlar için memleketi Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde Keskin Hayriye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile Çağlar'ın ailesi ve yakınları katıldı.

Baba Kadir Çağlar ve diğer aile fertlerine başsağlığı dileğinde bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çağlar'ın çocukları Fatih Kağan ve Kadir Mert'le yakından ilgilendi. İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın ikindi vakti kıldırdığı cenaze namazın ardından Şükrü Çağlar'ın cenazesi, Keskin Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında defnedildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

