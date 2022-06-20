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Kırıkkale'de yakınları tarafından haber alınamayan kadın, evinde baygın halde bulundu.

Olay, Kırıkkale'de Yaylacık Mahallesi 16. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 2. katında ikamet eden Güldane Yaman'dan (75) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 2'nci kata merdivenle balkona çıkarak kapıyı açtı. Sağlık ekipleri, baygın haldeki kadına müdahale etti. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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