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Huzur Köy'de yeniden hayata tutundu: 3,5 ayda uyuşturucuyu bıraktı Uyuşturucu bağımlısı 23 yaşındaki genç: "Hayatım darmaduman olmuştu" "Ailem dışında birilerin beni düşünüyor olması beni çok mutlu etti"

İHA

Huzur Köy'de yeniden hayata tutundu: 3,5 ayda uyuşturucuyu bıraktı Uyuşturucu bağımlısı 23 yaşındaki genç: "Hayatım darmaduman olmuştu" "Ailem dışında birilerin beni düşünüyor olması beni çok mutlu etti"

Kırıkkale'de 23 yaşındaki genç, "Huzur Köy" projesi sayesinde 6 yıldır kullandığı uyuşturucuyu 3,5 ayda gördüğü tedavilerle bırakmayı başardı.
Türkiye'de ilk kez Kırıkkale Valiliği tarafından uygulamaya alınan "Huzur Köy" projesiyle madde bağımlısı bireyler yeniden hayata tutunuyor. Birçok ilden gelen uyuşturucu madde bağımlısı birey, yatılı olarak tedavi sürecine giriyor. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu başkanlığında sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumları tarafından ortak faaliyetleri yapılıyor. Yapılan rehberlik hizmetleriyle de madde bağımlısı bireylerin hayata daha hızlı katılmaları sağlanıyor. Huzur Köy Bağımlılıkla Mücadele ve Sosyal Uyum Merkezi, iş atölyelerinden seraya, halı sahadan fitness salonuna kadar pek çok imkana sahip.
23 yaşındaki Ş.C., İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yıldır kullandığı uyuşturucuyu Huzur Köy projesi sayesinde 3,5 ayda bıraktığını söyledi.

"Hayatım darmaduman olmuştu"
Diyarbakır'dan "Huzur Köy"e tedavi olmak için geldiğini ifade eden 23 yaşındaki genç Ş.C., "23 yaşındayım uyuşturucu bağımlısıyım 6 yıldır kullanıyorum. Buraya gelmeden önce 17 kilo vermişim. Yaklaşık 3,5 aydır buradayım. Kendimize geldik kilo ve beyinsel olarak. Kendimizi baya toparladık. İyi günlerin önümüzde olduğunu düşünüyorum. Kötü çevreden kötü arkadaşlardan uzak duracağım. Hayatım darmaduman olmuştu. İnşallah bundan sonra güzel bir gelecek beni bekliyor" dedi.

"Daha sağlam adımlar atacağıma inanıyorum"
S.C., hayata bakış açısının değiştiğini belirterek, "Burada spor yapıyoruz. Playstation odası var. Bilardo oynuyoruz voleybol oynuyoruz. Her türlü aktivite var. Seracılık var çinicilik var. Burada bir şekilde zaman geçiriyoruz. Havuz günlerimiz var. Burada boş kalmıyoruz. Burası çok iyi. Bize böyle imkanı sunan herkese çok teşekkür ediyorum. Burada kaldığım sürece kendime ve insanlara güvenim arttı. Ailem dışında birilerin beni düşünüyor olması beni çok mutlu etti. Bundan sonra daha sağlam adımlar atacağıma inanıyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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