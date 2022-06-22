Kırıkkale'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

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Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi için çalışma başlattı. Bu kapsamda, geçmişte Irak ve Suriye'de terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 2 yabancı uyruklu gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2022-06-22 16:58:29



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