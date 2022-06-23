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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale'deki okullarda güçlendirme çalışmaları başladı

İHA

Kırıkkale'deki okullarda güçlendirme çalışmaları başladı

Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, "Öğrencilerin yeni eğitim öğretim döneminde daha güzel ortamlarda eğitim görmeleri için okullarımızda bakım onarım ile okul inşaat çalışmalarına başladık" dedi.
Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve okul müdürleriyle bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yaptı. Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Telefoncu, okullarda yaşanabilecek sorunların büyümeden ve eğitim öğretime yansıtılmadan yerinde çözüme kavuşturulması gerektiğini belirterek, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen 370 milyon liralık eğitim yatırımlarına fiilen başlandığını hatırlattı.
Eğitim öğretime yapılacak her hizmetin öğrencilere olumlu yansımalarının olacağına dikkat çeken Telefoncu, şunları kaydetti:
"Bir eğitim öğretim dönemini daha başarıyla tamamlayarak öğrencilerimize karnelerini vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Buradan tüm yöneticilerimize, öğretmenlerimize özverili çalışmalarından dolayı bir kez daha teşekkür ederim. Ancak işimiz bitmedi. Daha geniş çaplı ve güçlü şekilde yeni eğitim öğretim dönemine hazırlıklarımız şimdiden başladı. Bu yılki çalışmalarımız biraz daha kapsa mlı olacak. Öğrencilerin yeni eğitim öğretim döneminde daha güzel ortamlarda eğitim görmeleri için okullarımızda bakım onarım ile okul inşaat çalışmalarına başladık. Okullarımızda inşaat çalışmaları çerçevesinde ilk etapta planlaması tamamlanan 9 okulumuzda güçlendirme çalışmalarına başlandı. Öte yandan 11 okulumuzda da yaz döneminde işlemlerin ardından yapılacak olan güçlendirme çalışmaları ve doğalgaz dönüşüm çalışmaları eğitim öğretim dönemine yetiştirilmiş olacak. Bunların dışında yıkyap çerçevesinde ve yeni okul inşaat çalışmaları da resmi süreci içinde tamamlanarak eğitim öğretime kazandırılmış olacak. Bu yatırımların şehrimize çok değer katacağına inanıyorum."
Periyodik olarak okul ve kurum ziyaretlerinin devam edeceğini dile getiren Telefoncu, "Bugün buradaki toplantımızda okulların inşaat durumları, öğrencilerin başarı durumları, disiplin durumları, spor ve sosyal etkinlikler, projeler, LGS ve YKS sınavları, rehberlik hizmetleri, mesleki eğitimler, kurslar, ücretsiz yardımcı kaynak eserler, hayat boyu öğrenme faaliyetleri, BİLSEM çalışmaları gibi daha birçok temel konularda tüm detayları sizlerle değerlendirme imkanı bulduk. Görüştüğümüz ve karara bağladığımız tüm konularda hassasiyet göstereceğinize inancım tamdır. Sizler başarılı ve güçlü olursanız eğitim camiası olarak hepimiz daha güçlü hale gelmişiz demektir. Omuzlarımızda taşıdığımız sorumluluğun bilincinde olmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum" dedi.
Toplantı, müdür yardımcıları ile şube müdürlerinin birimleriyle ilgili bilgilendirme sunumları yapması ve soruların cevaplandırılmasının ardından son buldu.

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