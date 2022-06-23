Kırıkkale'nin kültür varlıkları tanıtıldı

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, "Kültür Varlıkları Envanteri" kitabı ile "Hacı Taşan Kültür Plak Serisi"nin tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada, "Bozlak kültürünün ve abdal geleneğinin en önemli değerlerini şehrimizin bir evladı temsil etmiştir" dedi.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Kırıkkale Öğretmenevi toplantı salonunda düzenlenen "Kültür Varlıkları Envanteri" kitabı ile "Hacı Taşan Kültür Plak Serisi"nin tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Tekbıyıkoğlu, "Kırıkkale'mizin içerisinde Anadolu motiflerinin bir rengi olan abdal geleneğini ve bozlak kültürümüzü barındırıyoruz. Bu bizim için hakikaten çok kıymetli. Bozlak geleneği, yeni bir kültür değil. Bazı çalışmalar Orta Asya'ya kadar dayanıyor ve biz bunları günümüze kadar yaşatabilmişiz. Bozlak kültürünün ve Abdal geleneğinin en önemli değerlerini şehrimizin bir evladı temsil etmiştir. Umarım bundan sonra da çok önemli isimler çıkar ve bu geleneği devam ettirir" dedi.

Konuşmanın ardından Hacı Taşan'ın eserlerinin yer aldığı plak, basın mensuplarına dinletildi ve Kırıkkale Ustalar Topluluğunca Taşan'ın eserleri seslendirildi.

Tanıtım toplantısına Vali Tekbıyıkoğlu'nun yanı sıra, Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu ile İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Fazlı Altuntop katıldı.

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