Rusya'ya 48 bin dolarlık kiraz taşıyan tır kaza yaptı

Manisa'dan Rusya'ya 48 bin dolarlık kiraz taşıyan tır, Kırıkkale'de kaza yaptı. Şarampole devrilen tırın sürücüsü Yusuf İri, "Karşı şeride geçmemek için milleti ezmemek için arabayı bu tarafa yatırmak zorunda kaldım" dedi.



Kaza, KırıkkaleÇorum D200 kara yolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf İri (34) idaresindeki 31 EG 462 plakalı tır, iddiaya göre yoldaki tümsekten dolayı kontrolden çıkarak refüje çarptı. Karşı yola geçmemek için yaptığı manevrayla şarampole devrilen tır sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu. Manisa'dan Rusya'ya gönderilen 48 bin dolarlık tonlarca kiraz başka bir tıra yüklendi. Trafik ekiplerince yapılan işlemlerin ardından da tır, vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yaşadığı talihsiz kazayı İHA muhabirine anlatan sürücü Yusuf İri, Manisa'dan yüklediği 48 bin dolar değerindeki kirazları Rusya'ya götürmek için yola çıktığını söyledi.



"Arabayı yatırmak zorunda kaldım"

Tümseğe girdikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybettiğini belirten İri, "Kısmet olsaydı Manisa Alaşehir’den Rusya’ya kiraz yüklemiştim. Dün saat 19.00 sıralarında akşam üstü 40 kilometre önce bir yerde dinlenmiştim. Şuradaki tümseğe girdikten sonra hakimiyeti kaybettim arabanın sol ön lastiğini kaldırıma vurdum. Karşı şeride geçmemek için milleti ezmemek için arabayı bu tarafa yatırmak zorunda kaldım" dedi.



"Bugün cenazemi evime götürürlerdi"

Karşı şeride geçmekten son anda kurtulduğunu ifade eden İri, "Tümseğe girdim arabanın solu sekti beni sol şeride attı. Hani karşı şeride geçseydim ben de ölmüştüm, bugün cenazemi evime götürürlerdi. Allah’a çok şükür bize bir şey olmadı. Kimseye zarar vermedik. Mala geldi canımıza gelmedi. Ama şu yolun gerçekten yapılması gerekiyor. Bu yol Trabzon, Samsun ana yolu. Burada Gürcistan’a, Azerbaycan’a zaten Rusya’ya seyir halindeydim. Yolda gidiyoruz bazen karşımıza bir köpek çıkıyor manevra yapıyoruz onu ezmemeye çalışıyoruz. Birazda bu yetkililer şu tümseği yaparlarsa düzeltirlerse burası ana yol" şeklinde konuştu.



"48 bin dolarlık kiraz"

İri, "Bu arabalar 80 süratle gidiyor. Kaldırımı parçaladım orada kaldırımı aşsaydım karşıma gelen 23 arabayı altıma alırdım. Ne oldu? Şoför suçlu! Bu araba 1,5 trilyon. Üstteki 48 bin dolarlık kiraz. Faturası burada. Birçok insan bundan ekmek yiyor. Diğer tıra aktarıyorlar" diye konuştu.

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